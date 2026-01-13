Mann nach Wohnungsbrand verstorben

Nr. 0038

Heute Vormittag brannte eine Wohnung in Fennpfuhl. Gegen 9:45 Uhr bemerkten Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Buggenhagenstraße Brandgeruch und alarmierten die Feuerwehr. Die Kräfte der Feuerwehr stellten einen Küchenbrand in einer Wohnung im vierten Obergeschoss fest, evakuierten die Bewohner des Hauses und löschten das Feuer. Dabei fanden die Brandbekämpfer den 44-jährigen Bewohner leblos in seiner Wohnung. Rettungskräfte brachten ihn unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus, wo er kurze Zeit später verstarb. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Buggenhagenstraße blieb bis etwa 13 Uhr zwischen der Erich-Kuttner-Straße und der Karl-Lade-Straße gesperrt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung wurden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamts übernommen.