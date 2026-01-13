Falscher Polizist festgenommen

Nr. 0037

Gestern Mittag nahmen Einsatzkräfte in Lichterfelde einen Mann fest, der versucht haben soll, ein Ehepaar um dessen Erspartes zu bringen. Nach bisherigen Erkenntnissen rief der 25-Jährige bei der 78-jährigen Frau und ihrem 77-jährigen Ehemann an und gab sich als Polizeibeamter aus. Unter dem Vorwand eines angeblich bevorstehenden Raubes erklärte er, das Ersparte des Ehepaares sei in Gefahr, und versuchte so, an das Geld zu kommen. Als der 25-Jährige zur Abholung des Ersparten erschien, nahmen ihn bereits über die Abholung informierte Polizeieinsatzkräfte fest. Er wurde anschließend einem Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übergeben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Präventionshinweise der Polizei Berlin zu dieser Betrugsmasche finden Sie hier: Präventionshinweis zu Betrug