Autofahrer fährt Kind an

Nr. 0036

Bei einem Verkehrsunfall ist gestern Mittag in Hellersdorf ein Kind verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte der Elfjährige gegen 13:50 Uhr die Louis-Lewin-Straße an der Kreuzung zur Annaburger Straße und Forster Straße aus Richtung Annaburger Straße kommend überqueren. Ein 59-jähriger Autofahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt die Lewis-Lewin-Straße aus Richtung der Schwarzheider Straße und fuhr das Kind an. Der Junge wurde auf die Straße geschleudert und erlitt unter anderem einen Armbruch. Er kam mit einem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.