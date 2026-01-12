Verkehrsunfall mit Rettungswagen

Nr. 0033

Gestern Nachmittag kam es in Staaken zu einem Verkehrsunfall mit einem Rettungswagen, bei dem eine Autofahrerin verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen ereignete sich der Zusammenstoß gegen 15:30 Uhr auf der Kreuzung Heerstraße/Magistratsweg/Semmelländerweg. Ein Rettungswagen, mit dem dessen Fahrer mit Blaulicht und Sondersignalen auf dem Magistratsweg in Richtung Herrstraße unterwegs war, kollidierte dort mit dem VW einer 86-Jährigen, die auf der Heerstraße in Richtung Pillnitzer Weg fuhr. Durch den Zusammenstoß erlitt die Frau Rumpf- und Beinverletzungen und wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo sie notoperiert wurde. Die Insassen des Rettungswagens blieben unverletzt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 2 (West).