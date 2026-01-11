Nr. 0032
In der vergangenen Nacht griff ein Mann in Mitte eine am Boden schlafende Frau an und versuchte sie zu berauben. Den bisherigen Erkenntnissen nach schlief die 43-Jährige gegen Mitternacht im Bereich des S- und U-Bahnhofs Alexanderplatz auf dem Boden, als ein bislang unbekannter Mann sie attackierte. Er schlug und trat ihr mehrfach gegen den Kopf und versuchte, ihr den Schlafsack und damit ihre Wärmequelle zu entreißen. Dies konnte sie jedoch verhindern und der Mann flüchtete vor dem Eintreffen der Polizei. Auf eine Behandlung ihrer Gesichtsverletzungen verzichtete die 43-Jährige. Ein Brennpunktkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) ermittelt.
Auch heute sind unsere Kolleginnen und Kollegen wieder in den Gebieten unterwegs, die vom Stromausfall betroffen waren.
In dringenden Notfällen sind die Notrufnummern 110 und 112 für Sie erreichbar.
Den Katastrophenstab des Bezirksamtes Steglitz-Zehlendorf erreichen Sie weiterhin unter der Hotline (030) 90299 – 3333.
Auf den Internetseiten Berlin.de - Aktuelle Meldungen sowie des Bezirksamts Steglitz-Zehlendorf finden Sie weiterhin Service- und Hilfsangebote.
Aktuelle Updates zum Stromausfall finden Sie auch auf den Internetseiten der Berliner Feuerwehr und der Stromnetz Berlin GmbH.
Schlafende Wohnungslose attackiert
Mitte