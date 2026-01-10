Nr. 0029
Einsatzkräfte nahmen gestern Nachmittag einen Mann in Gesundbrunnen fest. Nach einem vorangegangenen Diebstahl konnten Einsatzkräfte gegen 17:30 Uhr die gestohlenen Kopfhörer in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Soldiner Straße orten und betraten daraufhin mit richterlichen Durchsuchungsbeschluss die Wohnung. In der Wohnung fanden die Polizistinnen und Polizisten neben den gesuchten Kopfhörern allerdings auch über ein Kilogramm mutmaßliches Heroin und, als mutmaßlicher Handelserlös, Bargeld in fünfstelliger Höhe. Während der Maßnahmen erschien die Mieterin der Wohnung in Begleitung eines 31-jährigen Mannes, dem im weiteren Verlauf der Ermittlungen sowohl Drogen als auch Bargeld zugeordnet werden konnten. Die Einsatzkräfte brachten den 31-jährigen Tatverdächtigen in ein Polizeigewahrsam, wo er nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung einem Fachkommissariat des Landeskriminalamtes überstellt wurde. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln dauern an.
Gestohlene Kopfhörer führten zu Drogen - Festnahme
Polizeimeldung vom 10.01.2026
Mitte