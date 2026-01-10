Nr. 0028
Gestern Abend nahmen Polizeikräfte in Halensee einen Mann fest, der im Verdacht steht, mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Eine Zivilpolizistin und zwei Zivilpolizisten der Verkehrspolizei überprüften gegen 18:10 Uhr den 37-jährigen Autofahrer auf der Joachim-Friedrich-Straße. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten Betäubungsmittel und ein Messer. In dem Fahrzeug wurden weitere Betäubungsmittel gefunden und beschlagnahmt. Außerdem steht der Fahrer im Verdacht, den Wagen unter dem Einfluss berauschender Mittel gefahren zu haben. Zur Durchführung einer Blutentnahme und erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der 37-Jährige in ein Polizeigewahrsam gebracht. Die anschließende Wohnungsdurchsuchung führte zum Auffinden weiterer Betäubungsmittel und zweier Schreckschusswaffen. Im Anschluss an die Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Er muss sich nun unter anderem wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln mit Waffen, des Besitzes von Betäubungsmitteln, des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie der unsachgemäßen Aufbewahrung von Waffen verantworten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.
Auch heute sind unsere Kolleginnen und Kollegen wieder in den Gebieten unterwegs, die vom Stromausfall betroffen waren.
In dringenden Notfällen sind die Notrufnummern 110 und 112 für Sie erreichbar.
Den Katastrophenstab des Bezirksamtes Steglitz-Zehlendorf erreichen Sie weiterhin unter der Hotline (030) 90299 – 3333.
Auf den Internetseiten Berlin.de - Aktuelle Meldungen sowie des Bezirksamts Steglitz-Zehlendorf finden Sie weiterhin Service- und Hilfsangebote.
Aktuelle Updates zum Stromausfall finden Sie auch auf den Internetseiten der Berliner Feuerwehr und der Stromnetz Berlin GmbH.
Festnahme nach Verdacht des Betäubungsmittelhandels
Polizeimeldung vom 10.01.2026
Charlottenburg-Wilmersdorf