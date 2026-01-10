Festnahme nach Verdacht des Betäubungsmittelhandels

Auch heute sind unsere Kolleginnen und Kollegen wieder in den Gebieten unterwegs, die vom Stromausfall betroffen waren.

In dringenden Notfällen sind die Notrufnummern 110 und 112 für Sie erreichbar.

Den Katastrophenstab des Bezirksamtes Steglitz-Zehlendorf erreichen Sie weiterhin unter der Hotline (030) 90299 – 3333.

Auf den Internetseiten Berlin.de - Aktuelle Meldungen sowie des Bezirksamts Steglitz-Zehlendorf finden Sie weiterhin Service- und Hilfsangebote.

Aktuelle Updates zum Stromausfall finden Sie auch auf den Internetseiten der Berliner Feuerwehr und der Stromnetz Berlin GmbH.