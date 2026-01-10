Nr. 0027
Bislang Unbekannte beschmierten die Fassaden mehrerer Wohnhäuser in Lichtenberg. Gestern Vor- und Nachmittag alarmierten Zeugen die Polizei zu Häusern an der Gudrunstraße, an der Frankfurter Allee und zum U-Bahnhof Lichtenberg. Dort hatten bislang Unbekannte jeweils die Fassaden von drei Gebäuden an der Gudrunstraße, von drei Gebäuden an der Frankfurter Allee sowie den Ausgang des U-Bahnhofes an der Kreuzung Gudrunstraße/Siegfriedstraße mit großflächigen kommunistischen Parolen und Symbolen beschmiert. Die Schmierereien waren allesamt mehrere Meter groß, wobei die Größte ein Ausmaß von ungefähr 15 m x 1 m hatte. Die Beseitigungen der Schmierereien wurden veranlasst. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernimmt die weiteren Ermittlungen.
Großflächige Sachbeschädigungen mit kommunistischen Symbolen und Parolen
Polizeimeldung vom 10.01.2026
Lichtenberg