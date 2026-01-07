Nr. 0020
Am gestrigen Nachmittag ereignete sich in Schöneberg ein schwerer Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen zufolge befuhr ein 57-Jähriger gegen 15:30 Uhr mit seinem Auto die Wilhelm-Kabus-Straße in Richtung Kolonnenstraße. Bei einem Überholvorgang soll der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Dieses prallte gegen einen Baum und schleuderte anschließend gegen einen Metallzaun. Der Fahrer erlitt Verletzungen an Kopf und Rumpf und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall übernommen.
ACHTUNG: Im Laufe des Tages beginnt die schrittweise Wiederversorgung der vom Stromausfall betroffenen Gebiete. Bitte beachten Sie folgende Hinweise, um den Prozess sicher und stabil zu gestalten:Bis spätestens 10:30 Uhr: • Schalten Sie privat- und gewerblich betriebene Notstromaggregate ab.
Wichtig:
• Aggregate, die privat betrieben werden, müssen vom Netz getrennt sein, um Schäden zu vermeiden.
• Es kann während der Wiederanschaltung zu kurzen Stromunterbrechungen kommen.
Nach der Wiederversorgung: Verzichten Sie auf starke Stromverbraucher (z. B. Waschmaschinen, Trockner, Wasserkocher, Heizlüfter, E-Auto-Ladestationen).
Aktuelle Infos zur Stromversorgung erhalten Sie fortlaufend über die offiziellen Kanäle.
Danke für Ihre Mithilfe!
Aktuelle Updates zum Stromausfall finden Sie auch auf den Internetseiten der Berliner Feuerwehr und der Stromnetz Berlin GmbH.
Alleinunfall mit verletzter Person
Polizeimeldung vom 07.01.2026
Tempelhof-Schöneberg