Stromausfall im Südwesten Berlins

ACHTUNG: Im Laufe des Tages beginnt die schrittweise Wiederversorgung der vom Stromausfall betroffenen Gebiete. Bitte beachten Sie folgende Hinweise, um den Prozess sicher und stabil zu gestalten:

Bis spätestens 10:30 Uhr: • Schalten Sie privat- und gewerblich betriebene Notstromaggregate ab.

Wichtig:
• Aggregate, die privat betrieben werden, müssen vom Netz getrennt sein, um Schäden zu vermeiden.
• Es kann während der Wiederanschaltung zu kurzen Stromunterbrechungen kommen.

Nach der Wiederversorgung: Verzichten Sie auf starke Stromverbraucher (z. B. Waschmaschinen, Trockner, Wasserkocher, Heizlüfter, E-Auto-Ladestationen).

Aktuelle Infos zur Stromversorgung erhalten Sie fortlaufend über die offiziellen Kanäle.

Danke für Ihre Mithilfe!

Aktuelle Updates zum Stromausfall finden Sie auch auf den Internetseiten der Berliner Feuerwehr und der Stromnetz Berlin GmbH.

Versuchtes Tötungsdelikt – 5. Mordkommission ermittelt

Direkt zur Kontaktinformation

Polizeimeldung vom 07.01.2026

Friedrichshain-Kreuzberg

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin
Nr. 0019

Ein Zeuge wurde gestern Nachmittag auf einen verletzten Mann in Kreuzberg aufmerksam. Nach derzeitigem Kenntnisstand bemerkte er den gefesselten Mann gegen 17:45 Uhr im Görlitzer Park und alarmierte die Polizei. Der 47-Jährige wies Verletzungen auf, die auf eine nicht unerhebliche Gewalteinwirkung hinweisen. Er wurde hilflos in der Kälte zurückgelassen. Der Mann kam in ein Krankenhaus, wo er behandelt wurde. Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an und wurden von der Staatsanwaltschaft Berlin und der 5. Mordkommission des Landeskriminalamts der Polizei Berlin übernommen.

Weitere Informationen zu diesem Auftritt

zum Seitenanfang