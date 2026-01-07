Versuchtes Tötungsdelikt – 5. Mordkommission ermittelt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin
Nr. 0019
Ein Zeuge wurde gestern Nachmittag auf einen verletzten Mann in Kreuzberg aufmerksam. Nach derzeitigem Kenntnisstand bemerkte er den gefesselten Mann gegen 17:45 Uhr im Görlitzer Park und alarmierte die Polizei. Der 47-Jährige wies Verletzungen auf, die auf eine nicht unerhebliche Gewalteinwirkung hinweisen. Er wurde hilflos in der Kälte zurückgelassen. Der Mann kam in ein Krankenhaus, wo er behandelt wurde. Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an und wurden von der Staatsanwaltschaft Berlin und der 5. Mordkommission des Landeskriminalamts der Polizei Berlin übernommen.