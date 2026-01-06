Trickdiebstahl bei Seniorin

Nr. 0018
Gestern Mittag haben zwei bislang Unbekannte in Prenzlauer Berg eine Seniorin in ihrer Wohnung bestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die beiden Männer gegen 14 Uhr Zugang zur Wohnung der 91-jährigen Frau in der Immanuelkirchstraße. Sie gaben sich ihr gegenüber als Kriminalpolizist sowie als Mitarbeiter des Berliner Stromnetzes aus. In der Wohnung teilten sie der Frau mit, dass ihr angeblich eine Rückzahlung zu viel gezahlter Betriebskosten zustehe und man dafür ihre Bankverbindung benötige. Die Seniorin holte daraufhin ihre Bankkarte. Im weiteren Verlauf hielt einer der Betrüger der Frau ein Kartenlesegerät vor und forderte sie zur Eingabe ihrer PIN auf. Die 91-Jährige kam der Aufforderung nach. Beim Verlassen der Wohnung entwendete sein Komplize unbemerkt die EC-Karte der Seniorin. Anschließend flüchtete das Duo in unbekannte Richtung. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat des Landeskriminalamtes.
Wir sind weiterhin mit rund 300 Kolleginnen und Kollegen in den betroffenen Bereichen im Einsatz.
An folgenden Standorten sind mobile Wachen eingerichtet:
- Zehlendorf-Mitte, Potsdamer Straße/Teltower Damm/Clayallee, 14169 Berlin: 09:30-14:30 Uhr
- Cole-Sports-Center, Hüttenweg 43, 14169 Berlin: 07:00-15:30 Uhr
- Zinnowwald-Grundschule, Wilskistraße 78, 14163 Berlin: 14:00-20:00 Uhr
- Rathaus Wannsee, Königstraße/Chausseestraße, 14109 Berlin: 14:00-20:00 Uhr
Das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf hat für Betroffene eine Hotline eingerichtet: 030/90 299 3333. Dort gibt es Auskünfte über den Stromausfall und zu aktuellen Hilfsangeboten.
Eine zusammenfassende Übersicht zu den Hilfs- und Serviceangeboten (mehrsprachig) ist abrufbar unter Aktuelle Meldungen - Stromausfall im Südwesten sowie auf der Internetseite des Bezirksamts Steglitz-Zehlendorf.
Im Bereich des Stromausfalls stehen Ihnen aktuell folgende Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf zur Verfügung:
- Edeka, Fischerhüttenstr. 68, 14163 Berlin, 07:00 – 22:00 Uhr
- Edeka, Potsdamer Chaussee 80, 14129 Berlin 07:00 – 22:00 Uhr
- Edeka, Berlepschstr. 74, 14165 Berlin 07:00 – 20:00 Uhr
- Kaufland, Goerzallee 195, 14167 Berlin 07:00 – 22:00 Uhr
- Edeka, Sundgauer Str. 109, 14167 Berlin 07:00 – 22:00 Uhr
- Edeka, Königstr. 14, 14109 Berlin 07:00 – 22:00 Uhr
- Nah und Gut, Breisgauer Str. 20, 14129 Berlin
- Netto, Alemannenstr. 40, 14129 Berlin 07:00 – 21:00 Uhr
Der S-Bahnverkehr auf der S7 zwischen Potsdam und Wannsee findet nur auf einem Gleis statt. Am Bahnhof Wannsee muss umgestiegen werden.
Die S1 fährt von Bahnhof Zehlendorf bis Bahnhof Wannsee wieder im 20min Takt. Vom Bahnhof Wannsee bis Bahnhof Potsdam verkehrt die S1 im 40min Takt. Der Bahnhof Nikolassee ist wieder angeschlossen und die S1 kann dort bis zum Einbruch der Dunkelheit wieder halten.
Die Bahnhöfe Mexikoplatz und Schlachtensee sind weiterhin außer Betrieb.
Sollten Sie Hinweise zu den Kabelbränden haben oder auffällige Beobachtungen im Bereich der Bremer Str. in Lichterfelde gemacht haben, dann melden Sie sich bitte telefonisch. Das Hinweistelefon erreichen Sie unter (030) 4664-952101.
Aktuelle Updates zum Stromausfall finden Sie auch auf der Seite der Berliner Feuerwehr und der Firma Stromnetz Berlin.
Trickdiebstahl bei Seniorin
Polizeimeldung vom 06.01.2026
Pankow