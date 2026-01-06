Zaunelement entwendet

Wir sind weiterhin mit rund 300 Kolleginnen und Kollegen in den betroffenen Bereichen im Einsatz.

An folgenden Standorten sind mobile Wachen eingerichtet:

- Zehlendorf-Mitte, Potsdamer Straße/Teltower Damm/Clayallee, 14169 Berlin: 09:30-14:30 Uhr

- Cole-Sports-Center, Hüttenweg 43, 14169 Berlin: 07:00-15:30 Uhr

- Zinnowwald-Grundschule, Wilskistraße 78, 14163 Berlin: 14:00-20:00 Uhr

- Rathaus Wannsee, Königstraße/Chausseestraße, 14109 Berlin: 14:00-20:00 Uhr

Das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf hat für Betroffene eine Hotline eingerichtet: 030/90 299 3333. Dort gibt es Auskünfte über den Stromausfall und zu aktuellen Hilfsangeboten.

Eine zusammenfassende Übersicht zu den Hilfs- und Serviceangeboten (mehrsprachig) ist abrufbar unter Aktuelle Meldungen - Stromausfall im Südwesten sowie auf der Internetseite des Bezirksamts Steglitz-Zehlendorf.

Im Bereich des Stromausfalls stehen Ihnen aktuell folgende Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf zur Verfügung:

- Edeka, Fischerhüttenstr. 68, 14163 Berlin, 07:00 – 22:00 Uhr

- Edeka, Potsdamer Chaussee 80, 14129 Berlin 07:00 – 22:00 Uhr

- Edeka, Berlepschstr. 74, 14165 Berlin 07:00 – 20:00 Uhr

- Kaufland, Goerzallee 195, 14167 Berlin 07:00 – 22:00 Uhr

- Edeka, Sundgauer Str. 109, 14167 Berlin 07:00 – 22:00 Uhr

- Edeka, Königstr. 14, 14109 Berlin 07:00 – 22:00 Uhr

- Nah und Gut, Breisgauer Str. 20, 14129 Berlin

- Netto, Alemannenstr. 40, 14129 Berlin 07:00 – 21:00 Uhr

Der S-Bahnverkehr auf der S7 zwischen Potsdam und Wannsee findet nur auf einem Gleis statt. Am Bahnhof Wannsee muss umgestiegen werden.

Die S1 fährt von Bahnhof Zehlendorf bis Bahnhof Wannsee wieder im 20min Takt. Vom Bahnhof Wannsee bis Bahnhof Potsdam verkehrt die S1 im 40min Takt. Der Bahnhof Nikolassee ist wieder angeschlossen und die S1 kann dort bis zum Einbruch der Dunkelheit wieder halten.

Die Bahnhöfe Mexikoplatz und Schlachtensee sind weiterhin außer Betrieb.

Sollten Sie Hinweise zu den Kabelbränden haben oder auffällige Beobachtungen im Bereich der Bremer Str. in Lichterfelde gemacht haben, dann melden Sie sich bitte telefonisch. Das Hinweistelefon erreichen Sie unter (030) 4664-952101.

Aktuelle Updates zum Stromausfall finden Sie auch auf der Seite der Berliner Feuerwehr und der Firma Stromnetz Berlin.