Nr. 0016
Bei einem Raub in Spandau wurde ein Mann gestern Abend verletzt. Den bisherigen Erkenntnissen nach sollen vier Unbekannte den 27-Jährigen gegen 21:45 Uhr an der Ecke Brunsbütteler Damm / Haberlandweg angegriffen, durch Schläge und Tritte sowie mit einem Messer verletzt haben. Dabei raubten sie seinen Rucksack sowie Bargeld und flüchteten anschließend mit der Beute in Richtung Südekumzeile. Alarmierte Rettungskräfte brachten den verletzten Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Er erlitt Hämatome, Prellungen sowie Schnittverletzungen. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West).
Heute Morgen gegen 6:45 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einem Brand in Berlin-Lichterfelde alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen brannten mehrere Kabel an einer Kabelbrücke. Die Berliner Feuerwehr löschte den Brand. Aktuell sind rund 50.000 Haushalte und circa 2.000 Gewerbeeinheiten in Teilen von Steglitz und Zehlendorf vom Stromausfall betroffen. Wir sind in den betroffenen Bereichen mit zusätzlichen Kolleginnen und Kollegen im Einsatz und die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.
Sollten Sie Hinweise zu den heutigen Kabelbränden haben oder heute in den frühen Morgenstunden auffällige Beobachtungen im Bereich der Bremer Str. in Lichterfelde gemacht haben, dann melden Sie sich bitte telefonisch.
Das Hinweistelefon erreichen Sie unter: (030) 4664-952101
Sie können jederzeit unsere nahegelegenen Polizeiabschnitte kontaktieren und aufsuchen:
A 43 – Alemannenstr. 10, 14129 Berlin
A 44 – Götzstr. 6, 12099 Berlin
A 45 – Augustaplatz 7, 12203 Berlin
A 46 – Gallwitzallee 87, 12249 Berlin
Aktuelle Updates zum Stromausfall finden Sie auf der Seite der Berliner Feuerwehr und der Firma Stromnetz Berlin
Mann bei Straßenraub verletzt
Polizeimeldung vom 05.01.2026
Spandau