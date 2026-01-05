Einbruchsversuch - Festnahmen

Nr. 0015
Einsatzkräfte nahmen vergangene Nacht in Nikolassee vier Männer fest. Im Rahmen ihrer Streife im vom Stromausfall betroffenen Gebiet bemerkten die Polizistinnen und Polizisten einer Einsatzhundertschaft gegen 21:30 Uhr auf der Spanischen Allee einen Mann, der beim Erscheinen der Einsatzkräfte plötzlich von einem Geldausgabeautomaten flüchtete, zu einem in der Nähe geparkten Auto rannte und dort einstieg. Ein weiterer Mann, der zu diesem Zeitpunkt an diesem Auto stand, flüchtete vor den Einsatzkräften von dem Wagen weg. Weitere Einsatzkräfte nahmen den 32-Jährigen noch in der Nähe fest. Zwischenzeitlich fuhr der Fahrer des Wagens mit hoher Geschwindigkeit auf die Zufahrt zur BAB 115. Am Ende der Zufahrt stoppten die Einsatzkräfte den Wagen und überprüften die drei Insassen im Alter von 27, 31 und 34 Jahren. Während der Überprüfung brachten Ermittlungen zu Tage, dass versucht wurde, in den Geldautomaten einzubrechen. Am Automaten stellten Einsatzkräfte deutliche Einbruchsspuren fest. Es bestand nun der Verdacht, dass die Tatverdächtigen mit dem Einbruchsversuch im Zusammenhang stehen könnten. Im Fahrzeug sahen die Polizistinnen und Polizisten zudem eine Tasche mit Einbruchswerkzeugen und nahmen die vier Männer fest. Anschließend brachten sie die mutmaßlichen Einbrecher in ein Polizeigewahrsam, wo sie dem örtlich zuständigen Kommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) überstellt wurden. Die Ermittlungen dauern an.
Heute Morgen gegen 6:45 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einem Brand in Berlin-Lichterfelde alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen brannten mehrere Kabel an einer Kabelbrücke. Die Berliner Feuerwehr löschte den Brand. Aktuell sind rund 50.000 Haushalte und circa 2.000 Gewerbeeinheiten in Teilen von Steglitz und Zehlendorf vom Stromausfall betroffen. Wir sind in den betroffenen Bereichen mit zusätzlichen Kolleginnen und Kollegen im Einsatz und die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.
Sollten Sie Hinweise zu den heutigen Kabelbränden haben oder heute in den frühen Morgenstunden auffällige Beobachtungen im Bereich der Bremer Str. in Lichterfelde gemacht haben, dann melden Sie sich bitte telefonisch.
Das Hinweistelefon erreichen Sie unter: (030) 4664-952101
Sie können jederzeit unsere nahegelegenen Polizeiabschnitte kontaktieren und aufsuchen:
A 43 – Alemannenstr. 10, 14129 Berlin
A 44 – Götzstr. 6, 12099 Berlin
A 45 – Augustaplatz 7, 12203 Berlin
A 46 – Gallwitzallee 87, 12249 Berlin
Aktuelle Updates zum Stromausfall finden Sie auf der Seite der Berliner Feuerwehr und der Firma Stromnetz Berlin
Einbruchsversuch - Festnahmen
Polizeimeldung vom 05.01.2026
Steglitz-Zehlendorf