Einbruchsversuch - Festnahmen

Heute Morgen gegen 6:45 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einem Brand in Berlin-Lichterfelde alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen brannten mehrere Kabel an einer Kabelbrücke. Die Berliner Feuerwehr löschte den Brand. Aktuell sind rund 50.000 Haushalte und circa 2.000 Gewerbeeinheiten in Teilen von Steglitz und Zehlendorf vom Stromausfall betroffen. Wir sind in den betroffenen Bereichen mit zusätzlichen Kolleginnen und Kollegen im Einsatz und die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Sollten Sie Hinweise zu den heutigen Kabelbränden haben oder heute in den frühen Morgenstunden auffällige Beobachtungen im Bereich der Bremer Str. in Lichterfelde gemacht haben, dann melden Sie sich bitte telefonisch.

Das Hinweistelefon erreichen Sie unter: (030) 4664-952101

Sie können jederzeit unsere nahegelegenen Polizeiabschnitte kontaktieren und aufsuchen:

A 43 – Alemannenstr. 10, 14129 Berlin

A 44 – Götzstr. 6, 12099 Berlin

A 45 – Augustaplatz 7, 12203 Berlin

A 46 – Gallwitzallee 87, 12249 Berlin

Aktuelle Updates zum Stromausfall finden Sie auf der Seite der Berliner Feuerwehr und der Firma Stromnetz Berlin