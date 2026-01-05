Autofahrer fährt Fußgänger an

Nr. 0014
Bei einem Verkehrsunfall in Wedding wurde gestern Abend ein Fußgänger verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 24‑jähriger Autofahrer gegen 19:30 Uhr die Genter Straße in Richtung Leopoldplatz. Kurz vor der Brüsseler Straße fuhr zeitgleich ein 25‑jähriger Fahrzeugführer vom rechten Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr ein. Der 24‑Jährige wich aus, verlor dabei die Kontrolle über seinen Wagen und erfasste einen 27- jährigen Fußgänger, der gerade in einen in zweiter Reihe abgestellten Pkw einstieg. Aufgrund der Geschwindigkeit konnte der Mann nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Der Fußgänger erlitt Rippen‑ und Beckenbrüche und wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wo aufgrund kurzzeitig bestehender Lebensgefahr eine Notoperation durchgeführt wurde. Der 24-Jährige erlitt Verletzungen an Rumpf und Hand und lehnte eine medizinische Versorgung am Unfallort ab. Das unfallbeteiligte Fahrzeug wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Durch die Kollision wurden zudem fünf ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge beschädigt. Die Genter Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme von etwa 19:30 Uhr bis 0:30 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Der öffentliche Personennahverkehr war nicht betroffen. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall führt ein auf Verkehrsunfälle spezialisiertes Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).
Heute Morgen gegen 6:45 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einem Brand in Berlin-Lichterfelde alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen brannten mehrere Kabel an einer Kabelbrücke. Die Berliner Feuerwehr löschte den Brand. Aktuell sind rund 50.000 Haushalte und circa 2.000 Gewerbeeinheiten in Teilen von Steglitz und Zehlendorf vom Stromausfall betroffen. Wir sind in den betroffenen Bereichen mit zusätzlichen Kolleginnen und Kollegen im Einsatz und die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.
Sollten Sie Hinweise zu den heutigen Kabelbränden haben oder heute in den frühen Morgenstunden auffällige Beobachtungen im Bereich der Bremer Str. in Lichterfelde gemacht haben, dann melden Sie sich bitte telefonisch.
Das Hinweistelefon erreichen Sie unter: (030) 4664-952101
Sie können jederzeit unsere nahegelegenen Polizeiabschnitte kontaktieren und aufsuchen:
A 43 – Alemannenstr. 10, 14129 Berlin
A 44 – Götzstr. 6, 12099 Berlin
A 45 – Augustaplatz 7, 12203 Berlin
A 46 – Gallwitzallee 87, 12249 Berlin
Aktuelle Updates zum Stromausfall finden Sie auf der Seite der Berliner Feuerwehr und der Firma Stromnetz Berlin
