Seniorin nach Wohnungsbrand verstorben

Gestern Nachmittag kam es in Mitte zu einem Wohnungsbrand, bei dem eine Seniorin ums Leben kam. Nach derzeitigem Kenntnisstand alarmierte eine Anwohnerin gegen 14:40 Uhr die Feuerwehr in die Zehdenicker Straße, nachdem sie Brandgeruch im Hausflur sowie Rauch aus dem Küchenfenster einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses wahrgenommen hatte. Die Feuerwehr öffnete die betroffene Wohnung gewaltsam und löschte den Brand. In der Wohnung fanden die Brandbekämpfer die 91 jährige Mieterin der Wohnung leblos vor und trugen sie nach draußen. Dort begannen sie umgehend mit Reanimationsmaßnahmen, die durch einen alarmierten Notarzt übernommen und kurze Zeit später erfolglos eingestellt wurden. Für die Dauer der Lösch- und Rettungsarbeiten war die Zehdenicker Straße zwischen Weinbergsweg und Gormannstraße von 14:50 Uhr bis 16 Uhr für den Fußgänger- und Fahrzeugverkehr gesperrt. Der öffentliche Personennahverkehr war nicht beeinträchtigt. Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.
Heute Morgen gegen 6:45 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einem Brand in Berlin-Lichterfelde alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen brannten mehrere Kabel an einer Kabelbrücke. Die Berliner Feuerwehr löschte den Brand. Aktuell sind rund 50.000 Haushalte und circa 2.000 Gewerbeeinheiten in Teilen von Steglitz und Zehlendorf vom Stromausfall betroffen. Wir sind in den betroffenen Bereichen mit zusätzlichen Kolleginnen und Kollegen im Einsatz und die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.
Sollten Sie Hinweise zu den heutigen Kabelbränden haben oder heute in den frühen Morgenstunden auffällige Beobachtungen im Bereich der Bremer Str. in Lichterfelde gemacht haben, dann melden Sie sich bitte telefonisch.
Das Hinweistelefon erreichen Sie unter: (030) 4664-952101
Sie können jederzeit unsere nahegelegenen Polizeiabschnitte kontaktieren und aufsuchen:
A 43 – Alemannenstr. 10, 14129 Berlin
A 44 – Götzstr. 6, 12099 Berlin
A 45 – Augustaplatz 7, 12203 Berlin
A 46 – Gallwitzallee 87, 12249 Berlin
Aktuelle Updates zum Stromausfall finden Sie auf der Seite der Berliner Feuerwehr und der Firma Stromnetz Berlin
