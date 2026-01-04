Stromausfall in Lichterfelde nach Brand an Kabelbrücke

Heute Morgen gegen 6:45 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einem Brand in Berlin-Lichterfelde alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen brannten mehrere Kabel an einer Kabelbrücke. Die Berliner Feuerwehr löschte den Brand. Aktuell sind rund 50.000 Haushalte und circa 2.000 Gewerbeeinheiten in Teilen von Steglitz und Zehlendorf vom Stromausfall betroffen. Wir sind in den betroffenen Bereichen mit zusätzlichen Kolleginnen und Kollegen im Einsatz und die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Sollten Sie Hinweise zu den heutigen Kabelbränden haben oder heute in den frühen Morgenstunden auffällige Beobachtungen im Bereich der Bremer Str. in Lichterfelde gemacht haben, dann melden Sie sich bitte telefonisch.
Das Hinweistelefon erreichen Sie unter: (030) 4664-952101

Sie können jederzeit unsere nahegelegenen Polizeiabschnitte kontaktieren und aufsuchen:
A 43 – Alemannenstr. 10, 14129 Berlin
A 44 – Götzstr. 6, 12099 Berlin
A 45 – Augustaplatz 7, 12203 Berlin
A 46 – Gallwitzallee 87, 12249 Berlin

Aktuelle Updates zum Stromausfall finden Sie auf der Seite der Berliner Feuerwehr und der Firma Stromnetz Berlin

Starkstromkabel angezündet – Zeuginnen und Zeugen gesucht

Polizeimeldung vom 04.01.2026

Steglitz-Zehlendorf

Nr. 0012
Nachdem bisher Unbekannte gestern früh mehrere Starkstromkabel in Lichterfelde in Brand gesetzt hatten, sucht die Polizei nunmehr nach Zeuginnen und Zeugen, die davon etwas mitbekommen haben. Gegen 6 Uhr wurde das Feuer im Bereich der Bremer Straße an den Kabeln, die dort über den Teltowkanal führen, festgestellt. Der Brand verursachte einen großflächigen Stromausfall.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Polizeilichen Staatsschutzes bitten die Bevölkerung mit folgenden Fragen um Mithilfe:

  • Wer hat im Bereich der Bremer Straße verdächtige Personen und/oder mögliche Tat- oder Vorbereitungshandlungen beobachtet und kann Angaben dazu machen?
  • Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt der Polizeiliche Staatsschutz in 12101 Berlin-Tempelhof, Tempelhofer Damm 12 unter der Rufnummer (030) 4664-952101, die Internetwache der Polizei Berlin oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

