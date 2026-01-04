Starkstromkabel angezündet – Zeuginnen und Zeugen gesucht

Nr. 0012
Nachdem bisher Unbekannte gestern früh mehrere Starkstromkabel in Lichterfelde in Brand gesetzt hatten, sucht die Polizei nunmehr nach Zeuginnen und Zeugen, die davon etwas mitbekommen haben. Gegen 6 Uhr wurde das Feuer im Bereich der Bremer Straße an den Kabeln, die dort über den Teltowkanal führen, festgestellt. Der Brand verursachte einen großflächigen Stromausfall.
Die Ermittlerinnen und Ermittler des Polizeilichen Staatsschutzes bitten die Bevölkerung mit folgenden Fragen um Mithilfe:
- Wer hat im Bereich der Bremer Straße verdächtige Personen und/oder mögliche Tat- oder Vorbereitungshandlungen beobachtet und kann Angaben dazu machen?
- Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?
Hinweise nimmt der Polizeiliche Staatsschutz in 12101 Berlin-Tempelhof, Tempelhofer Damm 12 unter der Rufnummer (030) 4664-952101, die Internetwache der Polizei Berlin oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.