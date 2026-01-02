Räuberische Erpressung bei Essenszustellung

Nr. 0010

In der vergangenen Nacht kam es in Gesundbrunnen zu einer räuberischen Erpressung eines Lieferdienstmitarbeiters. Zwei bislang unbekannte Männer sollen den Mitarbeiter gegen 23 Uhr unter dem Vorwand einer Essenslieferung in die Gustav-Meyer-Allee gerufen und dann unter dem Vorhalten eines Messers an seinen Hals die von ihm mitgeführten Sachen und Bargeld gefordert haben. Nach erfolgter Übergabe flüchteten die Unbekannten zu Fuß in Richtung Hussitenstraße. Der 24-jährige Mitarbeiter blieb unverletzt. Die durch das Fachkommissariat für Raubdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) geführten Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung dauern an.