Nr. 0009

Gestern Mittag kam es in Biesdorf zu einem Verkehrsunfall mit Polizeibeteiligung. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein Polizeibeamter gegen 13:10 Uhr mit einem Einsatzwagen unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten die Cecilienstraße in Richtung Blumberger Damm. Im Bereich der Kreuzung Cecilienstraße/Blumberger Damm kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden Mercedes, mit dem ein 82-Jähriger den Blumberger Damm in Richtung Buckower Ring befuhr. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Senior mit Prellungen am Oberkörper und seine 75-jährige Beifahrerin mit Schmerzen am Oberkörper und einer Beinprellung zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Polizeifahrzeugs blieb unverletzt. Die beiden Streifenpartner des Polizeibeamten beendeten nach ambulanten Behandlungen in Krankenhäusern leicht verletzt ihre Dienste. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat für Verkehrsunfälle der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.