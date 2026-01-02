Schüsse auf Wohnungstür

Nr. 0008

Eine unbekannte Person schoss gestern Abend in Neukölln auf eine Wohnungstür. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat die Person gegen 20:40 Uhr den Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Karl‑Marx‑Straße und gab dort mit einer Schusswaffe mehrere Schüsse auf eine Wohnungstür ab. Die Projektile durchdrangen die Tür und schlugen unter anderem in der Decken- und Flurwand ein. Zum Zeitpunkt der Tat befanden sich die Bewohner in der Wohnung. Verletzt wurde niemand. Die Hintergründe der Tat sind bislang unbekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.