Nr. 0007

Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr wurden gestern Abend zu einem Brand eines Obdachlosenlagers in Charlottenburg alarmiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand und Zeugenangaben war gegen 17 Uhr im Bereich Lewishamstraße unter der dortigen Brücke ein Zelt in Brand geraten. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich ein 33-, ein 45-Jähriger und ein weiterer, unbekannt gebliebener Mann in anliegenden Zelten. Die drei wurden durch eine Zeugin, einen Zeugen und hinzugerufene Einsatzkräfte der Bundespolizei aus dem Zeltlager gerettet. Es wurde niemand durch das Feuer verletzt. Trotz der Löscharbeiten der Berliner Feuerwehr war nahezu das gesamte Obdachlosencamp abgebrannt. In der Zeit von circa 17 Uhr bis 18:30 Uhr kam es zu einer Vollsperrung der Lewishamstraße zwischen Stuttgarter Platz und Gervinusstraße. Der Öffentliche Personennahverkehr war davon ebenfalls betroffen. Hinweise auf eine Vorsatztat liegen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor. Die weiteren Ermittlungen hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.