Kältebus eines gemeinnützigen Vereins in Brand gesetzt

Nr. 0006

Gestern Nachmittag kam es in Moabit zu einem Brand an einem Kältebus einer Hilfsorganisation. Gegen 14:30 Uhr beobachteten zwei Zeugen einen Mann beim Hantieren an dem auf einem Parkplatz in der Lehrter Straße abgestellten Bus. Kurze Zeit später sei ein Feuer an dem Fahrzeug wahrzunehmen gewesen. Die beiden Sicherheitsmitarbeiter des Vereins hielten den mutmaßlichen Brandstifter fest und löschten den Brand an dem durch die Flammen bereits stark beschädigten Wagen noch vor Eintreffen der Feuerwehr. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei nahmen den 43 Jahre alten Mann fest. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von circa 1,6 Promille. Für eine Blutentnahme wurde der Mann in ein Polizeigewahrsam gebracht und anschließend für ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes eingeliefert. Er wird im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter zur Prüfung eines Haftbefehls vorgeführt. Inwieweit diese Tat mit einer ähnlich gelagerten Brandstiftung an einem Kältebus am 28. Dezember im Zusammenhang stehen könnte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.