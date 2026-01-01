Autofahrer fährt Fußgänger an

Nr. 0005

Bei einem Verkehrsunfall im Ortsteil Wedding ist heute früh ein Fußgänger lebensbedrohlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte ein 72‑jähriger Fußgänger gegen 5 Uhr die Markstraße aus Richtung Reginhardstraße kommend in Richtung Ungarnstraße. Dabei wurde er von einem 18-jährigen Autofahrer angefahren, der mit einem Pkw auf dem rechten Fahrstreifen der Markstraße in Richtung Residenzstraße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß erlitt der Fußgänger erhebliche Verletzungen an Beinen, Kopf und Rumpf. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Senior für eine intensivmedizinische Betreuung in ein Krankenhaus. Der 18-jährige Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer blieben unverletzt. Eine Atemalkoholkontrolle ergab bei beiden jungen Männern 0,0 Promille. Da jedoch nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sie unter dem Einfluss berauschender Mitteln standen, wurden sie für erkennungsdienstliche Maßnahmen und eine richterlich angeordnete Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam gebracht. Im Anschluss konnten die beiden 18-Jährigen ihren Weg zu Fuß fortsetzen. Der Pkw wurde im Bereich der Motorhaube und der Windschutzscheibe beschädigt und zur Beweissicherung beschlagnahmt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Markstraße in Richtung Residenzstraße von 5:10 Uhr bis 9:20 Uhr gesperrt. Der BVG‑Verkehr war nicht betroffen. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und dem Verdacht des Fahrens ohne Führerschein führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 5 (City).