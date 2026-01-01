Polizist bei Fahrzeugüberprüfung mitgeschleift – Fahrer flüchtet

Nr. 0004

Bei einer Fahrzeugkontrolle im Ortsteil Wedding wurde heute früh ein Polizist verletzt. Gegen 5 Uhr kontrollierten eingesetzte Polizeibeamte in zivil ein Fahrzeug in der Seestraße. Hierzu traten sie an den dort haltenden Wagen heran und gaben sich als Polizeibeamte zu erkennen. Da sich während der Überprüfung der Verdacht eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erhärtete, sollte auf staatsanwaltschaftlicher Anordnung das Fahrzeug mit dem der 21-Jährige unterwegs war, durchsucht werden. Der Fahrer habe sich geweigert, aus dem Fahrzeug auszusteigen und habe stattdessen den Motor gestartet. Durch das geöffnete Fenster habe ein Polizist versucht, den Motor des Fahrzeuges abzuschalten, um ihn an seiner Flucht zu hindern. Plötzlich beschleunigte der 21-Jährige das Fahrzeug und fuhr los. Er schleifte den Polizisten mehrere Meter mit, sodass dieser auf die Straße fiel und sich an den Händen und Beinen verletzte. Anschließend flüchtete er und fuhr über mehrere rote Ampeln. Der Polizist trat verletzt vom Dienst ab. Der Führerschein des 21-Jährigen wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.