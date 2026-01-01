Gesprengter Geldausgabeautomat

Nr. 0003

Heute früh ist ein freistehender Geldausgabeautomat in Reinickendorf durch eine Explosion stark beschädigt worden. Ein Passant beobachtete gegen 3:40 Uhr zwei dunkel gekleidete Personen, die an dem auf dem Gehweg befindlichen Automaten in der Straße Alt‑Reinickendorf hantierten und sich kurz darauf zügig entfernten. Wenige Augenblicke später kam es zur Detonation eines bislang unbekannten Sprengmittels, durch die der Automat erheblich beschädigt wurde. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten im Anschluss in Richtung Roedernallee. Ob sie Geld erbeuteten, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die von einem Fachkommissariat des Landeskriminalamtes geführt werden.