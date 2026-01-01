Geldausgabeautomaten aufgebrochen

Nr. 0002

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte in Köpenick zu einer ausgelösten Alarmanlage in einem Supermarkt alarmiert. Nach ersten Ermittlungen sollen sich Unbekannte in der Friedrichshagener Straße gegen 1 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten des Supermarktes verschafft und einen im Inneren des Supermarktes befindlichen Geldausgabeautomaten stark beschädigt haben. Die Tatverdächtigen sollen anschließend mit der Beute in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Die Ermittlungen durch ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes dauern an.