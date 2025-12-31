Zivilcourage vereitelt Raub auf Supermarkt

Nr. 2649

Gestern Abend überfielen drei Männer einen Supermarkt in Neukölln, wurden aber in die Flucht geschlagen und teilweise festgenommen. Gegen 19:15 Uhr betraten drei maskierte Heranwachsende einen Supermarkt in der Warmensteinacher Straße und begaben sich zum Kassenbereich. Dort soll einer von ihnen mit einer Schusswaffe gedroht haben, auch Reizgas wurde versprüht. Statt auf Beute, trafen die drei jedoch auf erhebliche Gegenwehr der anwesenden Kundschaft. Mehrere Umstehende überwältigten den mit der Pistole bewaffneten 19-Jährigen, die beiden weiteren Tatverdächtigen ergriffen die Flucht. Die inzwischen eingetroffene Polizei nahm ihn fest, alarmierte Rettungskräfte behandelten ambulant die Augenreizungen von zwei Kunden und dem Festgenommenen. Der 19-Jährige verbrachte die Nacht in einem Polizeigewahrsam und kam heute wieder auf freien Fuß. Er muss sich nun wegen versuchten schweren Raubes verantworten. Die Ermittlungen hierzu führt das Raubkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).