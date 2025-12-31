Ehepaar tot aufgefunden

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 2648

Ein Ehepaar wurde heute Morgen tot in einem Einfamilienhaus in Tegel aufgefunden. Nach derzeitigem Kenntnisstand entdeckte eine Zeugin die 84-Jährige und den 83-Jährigen um kurz nach 10 Uhr in dem Haus im Attendorner Weg leblos und alarmierte die Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass der Mann zunächst seine Frau und dann sich selbst tötete. Wie in solchen Fällen üblich, hat die 4. Mordkommission des Landeskriminalamtes die weiteren Ermittlungen übernommen.