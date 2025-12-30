Vor Verkehrskontrolle geflüchtet – Unfall bei Einsatzfahrt

Mitte/Reinickendorf

Nr. 2647

Ein Funkstreifenwagen verunfallte gestern Abend bei der Verfolgung eines flüchtenden Autos im Wedding. Nach derzeitigem Kenntnisstand bemerkte die Besatzung eines Einsatzwagens gegen 22 Uhr einen Pkw, der an der Kreuzung Müllerstraße/Antonstraße über Rot fuhr. Der anschließenden Kontrolle entzog sich der Fahrer über mehrere Ortsteile hinweg und verstieß dabei wiederholt gegen Verkehrsregeln, indem er unter anderem im Gegenverkehr fuhr. Dem Wagen folgten mehrere Einsatzfahrzeuge, verloren ihn jedoch, aufgrund der hohen Geschwindigkeiten und um keine anderen Verkehrsteilnehmer zu gefährden, gelegentlich aus den Augen. Dennoch kam es zu einem Verkehrsunfall, als der Fahrer eines Einsatzwagens mit Sondersignalen die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und gegen zwei geparkte Autos stieß. Dabei erlitt eine Polizeibeamtin Verletzungen und musste ihren Dienst vorzeitig beenden. Der entsprechende Funkstreifenwagen und eines der geparkten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrfähig. Das Fluchtfahrzeug fanden die eingesetzten Beamtinnen und Beamte schließlich geparkt in der Londoner Straße – jedoch ohne Fahrer. Bei der anschließenden Absuche nach ihm kamen auch der Polizeihubschrauber und Spürhunde zum Einsatz. Im Rahmen weiterer Ermittlungen trafen die Dienstkräfte sowohl auf den Fahrzeughalter als auch auf den mutmaßlichen Fahrzeugführer. Dieser verfügte über keine Fahrerlaubnis und gab an, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ihm wurde in einem Polizeigewahrsam Blut entnommen und er kam nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Nun ermittelt ein Verkehrsunfallkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) wegen Illegalen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss berauschender Mittel, aber auch wegen Zulassen des Führens eines Fahrzeugs ohne Fahrerlaubnis und fahrlässiger Körperverletzung.