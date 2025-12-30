Festnahme nach Einbruchsversuch

Nr. 2646

Gestern Abend endete ein Einbruchsversuch in Marzahn für zwei Männer in Handschellen. Nach ersten Erkenntnissen soll eine Zeugin gegen 18:50 Uhr Geräusche vom Balkon einer in einem Mehrfamilienhaus am Blumberger Damm gelegenen Zahnarztpraxis vernommen und die Polizei alarmiert haben. Als die Einsatzkräfte eintrafen, flüchteten die beiden Tatverdächtigen im Alter von 33 und 34 Jahren zunächst zu Fuß, konnten jedoch wenig später gestellt und festgenommen werden. Sie wurden für ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen dauern an.