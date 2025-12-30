Transporter in Brand

Nr. 2645

In der vergangenen Nacht kam es in Reinickendorf zu einer Brandstiftung an zwei Transportern. Nach ersten Erkenntnissen bemerkte ein Zeuge gegen 1:30 Uhr das Feuer an den beiden Fahrzeugen eines Logistikunternehmens für Medizinprodukte in der Markscheiderstraße und wählte den Notruf. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen löschen; Personen kamen nicht zu Schaden. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts übernommen.