Transporter in Brand

Polizeimeldung vom 30.12.2025

Reinickendorf

Nr. 2645
In der vergangenen Nacht kam es in Reinickendorf zu einer Brandstiftung an zwei Transportern. Nach ersten Erkenntnissen bemerkte ein Zeuge gegen 1:30 Uhr das Feuer an den beiden Fahrzeugen eines Logistikunternehmens für Medizinprodukte in der Markscheiderstraße und wählte den Notruf. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen löschen; Personen kamen nicht zu Schaden. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts übernommen.

