Anwohnende hören Knall - mehrere Fenster beschädigt

Nr. 2644

Polizeikräfte wurden gestern Abend wegen mehrerer beschädigter Fensterscheiben nach Schöneberg gerufen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten eine Anwohnerin und ein Anwohner gegen 19 Uhr an der Sponholzstraße einen lauten Knall gehört. Einsatzkräfte stellten an den angrenzenden Wohnhäusern einige beschädigte Fensterscheiben fest. Verletzt wurde niemand. Der oder die Tatverdächtigen flüchteten unerkannt. Wodurch die Beschädigungen hervorgerufen wurden, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.