Pyrotechnik gestohlen - Festnahmen

Nr. 2643

Bislang Unbekannte brachen gestern früh einen Container in Steglitz auf. Gegen 9.30 Uhr alarmierte ein Verantwortlicher die Polizei zu einem Gelände eines Supermarktes und teilte mit, dass Unbekannte den Container aufgebrochen und die darin befundene Ladung mit zum Verkauf bestimmter Pyrotechnik entwendet hatten. Teile der Ladung konnten zu einem Wohnhaus an der Weserstraße in Neukölln zurückverfolgt und in einem Keller, der von einem 17-Jährigen genutzt wird, aufgefunden werden. Dort fanden die Polizistinnen und Polizisten zudem Tatwerkzeug, darunter einen hydraulischen Spreizer. Eine anschließende Durchsuchung der Wohnung des 17-Jährigen führte zum Auffinden weiterer Pyrotechnik. Die Einsatzkräfte nahmen den 17-jährigen Tatverdächtigen fest und brachten ihn zu einem Polizeigewahrsam, aus dem er später wieder entlassen wurde.

Weitere Ermittlungen führten zur Wohnung eines 18-Jährigen, ebenfalls in einem Wohnhaus an der Weserstraße. Auch dort fanden die Einsatzkräfte im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung weitere Pyrotechnik. Der 18-Jährige wurde nach Feststellung seiner Identität ebenfalls später wieder entlassen.

Insgesamt konnte der größte Teil der entwendeten Ladung wieder aufgefunden und an den Besitzer ausgehändigt werden. Beide Tatverdächtigen müssen sich nun wegen des Verdachts des schweren Diebstahls verantworten. Die Ermittlungen dauern an.