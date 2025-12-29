Festnahme nach Einbruch in Autoteilegeschäft

Nr. 2642

Der gestrige Abend endete für zwei mutmaßliche Einbrecher in Handschellen. Nach ersten Erkenntnissen beobachtete ein Zeuge gegen 20:50 Uhr, wie zwei Männer im Alter von 18 und 22 Jahren erfolglos versuchten, sich Zutritt zu einem Restaurant an der Otto-Suhr-Allee zu verschaffen. Als ihnen dies misslang, wendeten sich die beiden Tatverdächtigen einem benachbarten Autoteilehandel zu und hebelten die dortige Eingangstür auf. Die hinzualarmierten Einsatzkräfte der Polizeidirektion 2 (West) konnten die Tatverdächtigen am Ort festnehmen. Das mutmaßlich zuvor aus der Kasse entwendete Bargeld konnte sichergestellt werden. Die Männer wurden für ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) eingeliefert, die weiteren Ermittlungen dauern an.