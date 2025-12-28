Kältebus in Brand gesetzt

Nr. 2639

Heute früh kam es in Moabit zu einem Brand eines Kältebusses eines gemeinnützigen Vereins. Gegen 3:15 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie eine bislang unbekannte Person an der Seydlitzstraße bei den Kältebussen des Vereines stand, von denen einer kurz darauf in Flammen aufging. Der Zeuge alarmierte umgehend die Feuerwehr, die den Brand vollständig löschte. Der Wagen brannte im vorderen Bereich beinahe vollständig aus. Ein zweiter, daneben parkender Bus wurde ebenfalls durch das Feuer beschädigt. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.