Illegale Pyrotechnik beschlagnahmt

Nr. 2638

Einsatzkräfte nahmen gestern Mittag einen Mann in Borsigwalde fest. Nach einem Hinweis beobachteten die Polizistinnen und Polizisten ein Wohnhaus an der Holzhauser Straße, da dort ein 35-Jähriger mutmaßlich illegale Pyrotechnik, darunter auch sogenannte Kugelbomben, verkaufen soll. Gegen 14 Uhr erschien der genannte Tatverdächtige mit einer Tasche an dem Haus, wo er von den Einsatzkräften angehalten und überprüft wurde. In der Tasche fanden die Einsatzkräfte insgesamt sechs Kugelbomben und mehrere Hundert Stück Vogelschreck-Pyrotechnik. Mit einer richterlichen Anordnung durchsuchten die Polizistinnen und Polizisten anschließend die Wohnung des 35-Jährigen und fanden dort eine Schreckschusswaffe nebst Munition sowie weitere Pyrotechnik. Auch diese Gegenstände wurden beschlagnahmt. Anschließend brachten sie ihn in ein Polizeigewahrsam, wo er nach einer durchgeführten erkennungsdienstlichen Maßnahme später wieder entlassen wurde. Die weiteren Ermittlungen führt das für Sprengstoffdelikte zuständige Kommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes.