Nach Unfall auf der Autobahn davongelaufen

Nr. 2637

Heute früh stand ein verunfallter Wagen mit geöffneten Türen auf der Autobahn an der Wilmersdorfer Abfahrt Schmargendorf. Gegen 3 Uhr meldete ein Zeuge, dass mitten auf der Autobahn A 100 ein Fahrzeug quersteht. Die eingesetzten Polizei- und Feuerwehrkräfte fanden das Auto in Fahrtrichtung Messedamm auf dem linken Fahrstreifen. Die Vordertüren waren geöffnet und es befanden sich keine Personen mehr im Fahrzeug. Offensichtlich war es vorher zu einem Unfall gekommen, bei dem der Fahrer oder die Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und anschließend mit einem Anpralldämpfer kollidierte. Es traten Betriebsstoffe aus und das beschädigte Fahrzeug wurde sichergestellt. Bis zum Abschluss der Räumarbeiten war die Autobahn bis ungefähr 9 Uhr gesperrt. Ein Verkehrsunfallkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) hat die Ermittlungen aufgenommen.