Mann nach fremdenfeindlichem Angriff festgenommen

Nr. 2636

Gestern Nachmittag soll es in Gesundbrunnen zu einem fremdenfeindlichen Angriff gekommen sein. Gegen 14 Uhr habe sich ein Mann am Zugang des U-Bahnhofs Gesundbrunnen in der Badstraße Ecke Behmstraße fremdenfeindlich gegenüber einer Frau geäußert. Nach Zeugenaussagen hat der 44-Jährige daraufhin die mit einem Kopftuch bekleidete 65-Jährige bedrängt, an den Armen festgehalten, mehrfach geschubst, bespuckt und schließlich so stark gestoßen, dass sie zu Boden fiel. Die Angegriffene erlitt Hämatome an den Händen und Knieschmerzen. Eine medizinische Versorgung lehnte sie vorerst ab und kündigte an, gegebenenfalls selbstständig ein Krankenhaus aufzusuchen. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen fest. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert rund 1,1 Promille. Einsatzkräfte brachten ihn zum Zwecke der staatsanwaltschaftlich angeordneten Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam. Anschließend kam er auf freien Fuß. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernahm die weiteren Ermittlungen wegen Beleidigung und Körperverletzung mit dem Verdacht der ausländerfeindlichen Hasskriminalität.