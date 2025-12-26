Mann stürzt bei Fluchtversuch vor Räubern von Balkon – Notoperation

Nr. 2634

Einsatzkräfte des Abschnitts 55 wurden gestern Morgen zu einem erheblich verletzten Mann nach Britz alarmiert, der offenbar vom Balkon seiner im 2. Obergeschoss liegenden Wohnung auf den Gehweg gestürzt war. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge hatten ein 23-Jähriger und ein 17-Jähriger gegen 8 Uhr an der Wohnungstür des Mannes im Britzer Damm geklingelt und geklopft, woraufhin ihnen ein 31-jähriger Bekannter des 29 Jahre alten Mieters öffnete und die beiden hereinließ. Daraufhin sollen der Jugendliche und der Mann durch die Wohnung gelaufen sein und mehrere Zimmertüren aufgebrochen haben, um den 29-Jährigen ausfindig zu machen. Dieser hatte sich in einem der Räume versteckt und diesen verschlossen. Nachdem die beiden Tatverdächtigen auch diese Tür aufgebrochen hatten, sollen sie den 29-Jährigen mit einem Messer bedroht und Geld von ihm gefordert haben. Der bedrohte Mann soll daraufhin einen Fluchtversuch über den Balkon der Wohnung gestartet haben, wobei er offenbar in die Tiefe und auf den Gehweg gestürzt war. Nachdem ihn Polizeikräfte erstversorgt hatten, kam er in ein Krankenhaus, in dem er umgehend intensivmedizinisch behandelt und notoperiert werden musste. Lebensgefahr soll dem Vernehmen nach nicht bestehen. Polizeikräfte nahmen die zwei Tatverdächtigen noch am Ort fest. Die beiden Wohnungslosen wurden für die ermittlungsführende Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City) eingeliefert und sollen im Laufe des heutigen Tages einem Richter zum Erlass von Haftbefehlen vorgeführt werden. Die Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung dauern an.