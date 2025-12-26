Einsatzwagen beschädigt

Nr. 2633

Vorgestern Abend wurde in Steglitz ein Einsatzwagen der Polizei Berlin beschädigt. Gegen 20:20 Uhr haben zwei Polizisten ihren Funkstreifenwagen einsatzbedingt in der Düppelstraße abgestellt. Nach Beendigung des Einsatzes, etwa zehn Minuten später, stellten die Kräfte eine Beschädigung am Griff der Beifahrertür fest. Dadurch war die Tür nicht mehr sachgemäß funktionsfähig, was zur Folge hatte, dass der Einsatzwagen aus dem Dienst genommen werden musste. Mit den weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel ist das örtlich zuständige Abschnittskommissariat betraut.