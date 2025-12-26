Autofahrer fährt Fußgängerin an

Nr. 2632

Gestern Mittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Hellersdorf. Gegen 13:20 Uhr war ein Autofahrer auf der Neuruppiner Straße zwischen dem Havelländer Ring und der Gothaer Straße unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen wollte der 38-Jährige nach links in die Alte Hellersdorfer Straße abbiegen und hielt verkehrsbedingt an, als eine Personengruppe die Fahrbahn überquerte. Beim anschließenden Anfahren übersah er dem Vernehmen nach eine ebenfalls die Fahrbahn querende Fußgängerin und traf diese. Daraufhin sei die 72-Jährige gestürzt. Der Autofahrer habe sofort seinen Wagen verlassen, die Seniorin erstversorgt und die Polizei verständigt. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 72-Jährige mit Schulter-, Arm- und Beinverletzungen in ein Krankenhaus. Dort wurde sie stationär aufgenommen. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernahm die weiteren Ermittlungen.