Verletzter Autofahrer nach Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Nr. 2631

Nach einem Verkehrsunfall am vorgestrigen Nachmittag in Marzahn kam ein Mann in ein Krankenhaus. Gegen 17 Uhr war ein Autofahrer auf der Wuhlestraße zwischen Schwarzburger Straße und Märkische Allee in Richtung Köthener Straße unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen hat der 37-Jährige eine Straßenbahnquerung bei für ihn roter Ampel befahren. Dabei soll es zu einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn, die sich auf dem Weg zur Haltestelle Niemegker Straße befand, gekommen sein. Durch die Kollision sei der Wagen des 37-Jährigen einige Meter im Gleisbett mitgeschliffen worden. Während die 56 Jahre alte Tram-Fahrerin unter dem Eindruck des Geschehens stand und ambulant am Ort behandelt wurde, verlor der Autofahrer das Bewusstsein und wurde von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallort blieb zum Zwecke der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme bis etwa 19:20 Uhr gesperrt. Der BVG-Verkehr der Straßenbahnlinie 16 und der Buslinie 197 waren von der Sperrung betroffen. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.