Frau nach Wohnungsbrand im Krankenhaus

Nr. 2630

Vorgestern Abend wurden Feuerwehr und Polizei nach Halensee alarmiert. Gegen 18 Uhr brach in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Nestorstraße ein Feuer aus, nachdem ein Mülleimer brannte. Nach ersten Erkenntnissen dürfte die Brandentstehung auf eine in den Mülleimer geworfene Zigarettenkippe zurückzuführen sein. Die Brandbekämpfer fanden eine Frau bewusstlos auf und bargen sie aus der Brandwohnung. Nach erlittener Rauchgasintoxikation musste die 52-Jährige reanimiert werden und kam anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Stand bestehe keine Lebensgefahr mehr. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Kräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen. Während der Rettungsmaßnahmen und der Sachverhaltsaufnahme blieb die Nestorstraße zwischen der Paulsborner Straße und der Seesener Straße bis kurz nach 19 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.