Fremdenfeindliche Beleidigung – Passant schreitet ein

Nr. 2629

In Wedding soll gestern Abend ein Mann drei Frauen fremdenfeindlich beleidigt haben. Kurz vor 20 Uhr seien die 18-, 21- und 24-Jährige die Reinickendorfer Straße entlanggelaufen. Zwei von ihnen waren mit einem Kopftuch bekleidet. Ein Mann, den sie in diesem Moment passiert hätten und der derweil laut herumgeschrien habe, sei ihnen gefolgt. Dem Vernehmen nach beleidigte der 39-Jährige die drei Damen mit islamfeindlichen Worten und trat dann bedrohlich an sie heran. Ein Passant sei daraufhin von der gegenüberliegenden Straßenseite hinzugeeilt und habe sich schützend vor die Frauen gestellt. Der Tatverdächtige soll in der Folge von den Damen abgelassen und sich in seine in der Nähe befindliche Wohnung begeben haben. Dort trafen ihn die alarmierten Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 17 an. Nach Identitätsfeststellung und freiwilliger Atemalkoholkontrolle, die einen Wert von knapp unter einer Promille ergab, wurde der 39-Jährige aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen übernahm der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts.