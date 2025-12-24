Wohnungsbrand nach Wurf eines Feuerwerkskörpers

Nr. 2628

In der vergangenen Nacht wurden Feuerwehr und Polizei nach Staaken alarmiert. Gegen 22:30 Uhr geriet ein Balkon eines Mehrfamilienhauses am Semmelländerweg in Brand. Das Feuer griff auf die zugehörige Wohnung im ersten Obergeschoss über. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer, evakuierten das gesamte Wohnhaus und übernahmen die Erstversorgung der Bewohnerinnen und Bewohner. Es wurde niemand verletzt, die Brandwohnung ist aktuell jedoch nicht bewohnbar. Gemäß Zeugenangaben haben Minderjährige einen Feuerwerkskörper vom Gehweg aus gezielt auf den Balkon geworfen. Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 23 und der örtlich zuständigen Kriminalpolizei konnten im Rahmen weiterer Zeugenbefragungen zwei Tatverdächtige im Alter von 13 und 14 Jahren namhaft machen. Beide wurden an ihren Wohnanschriften im Beisein ihrer Erziehungsberechtigten angetroffen und nach Erstvernehmungen aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der Semmelländerweg blieb während der Rettungsmaßnahmen und der Sachverhaltsaufnahme zwischen dem Brandort und der Kreuzung zur Heerstraße bis kurz nach 23 Uhr gesperrt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts ist mit den weiteren Ermittlungen betraut.