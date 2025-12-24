Verkehrsunfall mit Einsatzwagen

Nr. 2627

Gestern Nachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in Adlershof, bei dem ein Funkstreifenwagen auf Einsatzfahrt beteiligt war. Die Beamten waren gegen 15 Uhr auf der Köpenicker Straße mit Sondersignalen auf dem Weg zum Einsatzort, als sie die Kreuzung Adlergestell/Glienicker Weg/Köpenicker Straße erreichten. Dort sollen sie langsam in den Kreuzungsbereich eingefahren sein. Zeitgleich fuhr ein 72-Jähriger auf dem Adlergestell in Richtung Schöneweide. Auf der Kreuzung kam es dann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei erlitt der Fahrer des Einsatzwagens Verletzungen an der rechten Schulter und an der rechten Hand, die nun stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Funkstreifenwagen war anschließend nicht mehr fahrfähig. Ein Verkehrsunfallkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) ermittelt.