Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2626

Gestern Abend kam es in Wilhelmstadt zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 82-jährige Autofahrerin gegen 19 Uhr die Heerstraße. An der Kreuzung zur Wilhelmstraße wollte die Seniorin nach links abbiegen, wobei es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem Wagen eines 27-Jährigen kam, der die Heerstraße in entgegengesetzter Richtung vorfahrtsberechtigt befahren habe. Die 82-Jährige erlitt Verletzungen am Rumpf und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 27-Jährige wurde ambulant am Ort behandelt und lehnte einen Transport ins Krankenhaus ab. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.