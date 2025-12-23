Tram kollidiert mit Taxi

Nr. 2625

Gestern Abend kam es in Mahlsdorf zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 28-jähriger Taxifahrer gegen 23:30 Uhr die Mannheimer Straße befahren haben. Als er nach links in den Hultschiner Damm einbiegen wollte, stieß er mit einer von rechts herannahenden, vorfahrtsberechtigten Tram der Linie 62 zusammen. Das Taxi wurde in der Folge knapp 50 Meter mitgeschleift. Die Tram entgleiste. Die Fahrgäste blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Der Taxifahrer erlitt Verletzungen im Bereich des Rumpfes und der Arme. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 56-jährige Tramfahrer erlitt einen Schock und wurde am Ort ambulant behandelt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.