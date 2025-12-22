Hitlergruß vor Chanukka-Leuchter gezeigt - Festnahme

Nr. 2623

Gestern Nachmittag wurde in Mitte ein Tatverdächtiger nach Verwendung eines verfassungswidrigen Kennzeichens festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen sollen Zeugen den 57-Jährigen gegen 15:45 Uhr dabei beobachtet haben, wie er vor einem Chanukka-Leuchter am Pariser Platz den Hitlergruß zeigte und eine verbotene Parole skandierte. Eine Atemalkoholmessung bei dem Mann ergab einen Wert von etwas mehr als 1,4 Promille. Er wurde zur Durchführung einer Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam gebracht und anschließend von dort entlassen. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen.