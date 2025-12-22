Mann attackiert wahllos Frauen und verletzt Polizeibeamten

Nr. 2622

Gestern Nachmittag endeten mehrere Körperverletzungsdelikte in Friedrichshain für den mutmaßlichen Gewalttäter in Handschellen. Nach ersten Erkenntnissen soll der 30-Jährige gegen 14:45 Uhr unvermittelt eine 64-jährige Frau auf der Frankfurter Allee geschlagen haben. Als die Frau zu Boden stürzte, habe der Tatverdächtige mehrfach auf sie eingetreten. Eine 43-jährige Passantin bemerkte die Tat und schrie den Mann an, der ihr daraufhin ebenfalls ins Gesicht schlug. Eine weitere Passantin im Alter von 32 Jahren eilte den beiden Angegriffenen zur Hilfe, woraufhin der 30-Jährige erfolglos eine Bierflasche nach ihr geworfen habe. Anschließend flüchtete der Mann, griff auf seinem weiteren Weg dann aber noch andere, bisher unbekannt gebliebene Passanten an: Unter anderem habe er mehrere Frauen angespuckt und einen älteren Mann geschlagen. Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 51 konnten den Tatverdächtigen an der Ecke Frankfurter Allee/Silvio-Meier-Straße stellen und festnehmen. Dabei leistete der 30-Jährige erheblichen Widerstand, wodurch ein Polizeibeamter an einem Knie und an einer Hand verletzt wurde. Er trat vom Dienst ab. Der Tatverdächtige wurde dem diensthabenden Arzt der psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses vorgestellt. Eine Unterbringung erfolgte nicht und der Mann wurde anschließend entlassen. Die 64-Jährige erlitt Schürfwunden am Knie, die ambulant behandelt wurden. Die 43-jährige Frau erlitt ein Hämatom am Auge, verzichtete jedoch auf eine ärztliche Behandlung. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.